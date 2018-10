Facebook lancia Portal: l'altoparlante intelligente per le videochiamate

La notizia era nell'aria da tempo, ma è divenuta da poco ufficiale. Facebook ha ufficialmente fatto il suo debutto nel mercato degli altoparlanti intelligenti, con uno smart speaker battezzato Portal ed attraverso cui mira a facilitare la vita per coloro che intendono effettuare videochiamate.

Il dispositivo è disponibile nelle varianti da 199 e 349 Dollari. Funzione principale è la telecamera grandangolare che mette automaticamente a fuoco gli utenti anche mentre si spostano in una stanza. Portal sarà disponibile inizialmente nei negozi americani della catena Best Buy e su Amazon, oltre che ovviamente su Facebook.com, ma le spedizioni sono previste solo per l'inizio di novembre.

Le principali differenze tra le due versioni sono da ricercare, oltre che nel prezzo, nelle dimensioni. La versione da 10 pollici ha una risoluzione di 1280x800 pixel, mentre Portal+ (da 349 Dollari) ha uno schermo ruotabile da 15 pollici da 1920x1080 pixel.

La compagnia ha precisato che si tratta di un dispositivo interamente basato sull'intelligenza artificiale, che si concentra esclusivamente sulle videochiamate.

La funzione Smart Camera è in grado di eseguire lo zoom e la messa a fuoco di partecipanti alle video chiamate, mentre gli algoritmi Smart Sound sono in grado di ripulire il rumore di fondo. Attraverso il pannello touch è possibile disabilitare sia la fotocamera che il microfono.

Le videochiamate ovviamente vengono gestite dal Messenger di Facebook, ma attenzione: i dirigenti hanno voluto sottolineare che Portal "non ascolta, visualizza o conserva i contenuti delle videochiamate", le quali sono interamente crittografate.

Sul dispositivo sono presenti Facebook Watch, Food Network, Newsy, Spotify Premium, Pandora, ed iHeartRadio, ma può essere utilizzato anche Alexa e tutti i servizi di Amazon.

A livello software non è noto se sia presente un browser, mentre dovrebbe essere installata una versione bloccata di Android.