Facebook lancia Portal Plus e Portal Go: ecco il nuovo device portatile

Dopo l'inaspettato annuncio di Zuckerberg di un evento Facebook proprio per stasera, finalmente scopriamo cosa aveva in serbo per noi il gigante dei social network.

Facebook ha presentato due nuovi Portal, ma di cosa si tratta? Ebbene, per chi non lo sapesse, i Facebook Portal sono dei dispositivi dotati di schermo, molto simili agli smart screen prodotti da altri giganti del tech come hub per la domotica e per il controllo vocale. La differenza sostanziale è, naturalmente, nell'impronta che l'azienda ha deciso di dare ai suoi device.

I Facebook Portal, infatti, mettono al centro di tutta l'esperienza le videochiamate. Di fatto, si tratta di veri e propri terminali sviluppati a questo scopo, con altre funzionalità accessorie a corredo. I due nuovi dispositivi presentati da Facebook sono il nuovo Portal Go e un rinnovato Portal Plus.

Portal Go rappresenta la vera novità del giorno. Si tratta infatti di un dispositivo portatile venduto a partire da 229 euro con schermo da 10 pollici, con altoparlanti e corpo interamente rivestiti di tessuto e fotocamera grandangolare in grado di seguire il soggetto. Il nuovo Portal Go è anche il primo dispositivo totalmente portatile, dotato di batteria e quindi con un potenziale di versatilità maggiore rispetto ai fratelli maggiori.

Il nuovo Portal Plus invece presenta uno schermo da 14 pollici e avrà un prezzo a partire da 369 euro. La nuova postazione fissa perde il display girevole ma presenta uno sportellino fisico per la fotocamera, perfetto per mantenere al sicuro la propria privacy. Per approfondire l'argomento, tempo fa abbiamo provato Facebook Portal nella nostra recensione. Entrambi i nuovi dispositivi sono disponibili per i preorder sul sito ufficiale.