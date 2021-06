Facebook lancia la risposta a Clubhouse: ecco le nuove Live Audio Rooms

Se nel mese di aprile sembrava chiaro che Hotline sarebbe stata la risposta a Clubhouse pensata da Facebook, nelle ultime ore il colosso di Mark Zuckerberg ha rivelato le nuovissime Live Audio Rooms, l’effettiva controparte del social audio che ha spopolato tra fine 2020 e inizio 2021. Vediamo come funziona e che novità porta.

Secondo quanto annunciato da casa Facebook Inc., le Live Audio Rooms per ora risultano accessibili solamente per alcuni personaggi pubblici o gruppi di utenti, i quali però possono ospitare le conversazioni in questione soltanto da app iOS; in compenso, sia utenti iOS che Android possono unirsi alla stanza d’interesse, la quale può ospitare fino a 50 partecipanti attivi e un numero illimitato di ascoltatori, partendo così in vantaggio rispetto a Clubhouse data la rimozione di certi limiti.

Non manca poi la possibilità di interagire e partecipare alla conversazione tramite “alzate di mano” o con le emoji supportate, assieme anche a notifiche dedicate all’unione alla stanza da parte di amici o follower del proprio profilo. Importante è anche l’aggiunta dei sottotitoli in tempo reale, che mancano persino a Clubhouse.

Le Live Audio Rooms potranno essere dunque scoperte dagli utenti all’interno dei gruppi Facebook, dove gli amministratori potranno verificare se moderatori, membri o loro stessi hanno i permessi necessari per creare la stanza. Infine, gli host potranno decidere se avviare una raccolta fondi durante la conversazione dal vivo, così da permettere a tutti i partecipanti di donare fondi a organizzazioni no profit a loro scelta.

Quando avverrà il lancio in Europa? Questo dettaglio non è noto, per ora, ma ciò che interessa maggiormente è comprendere se questa nuova feature riuscirà ad avere la meglio su quelle proposte da altre piattaforme come Twitter, Telegram e Discord tra tutte, magari giocando sul numero di utenti notevolmente più grande.

Nel mentre, Facebook sembrerebbe all'opera anche sul suo smartwatch con design modulare.