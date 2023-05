Facebook lancia AI Sandbox: l'intelligenza artificiale può creare pubblicità

Meta ha annunciato un Sandbox AI per gli inserzionisti, allo scopo di aiutarli a creare pubblicità e generare immagini per gli annunci da pubblicare su Facebook ed Instagram partendo da prompt testuali.

Una delle funzioni presenti all’interno di questo sandbox consente agli inserzionisti di generare diverse varianti della stessa pubblicità per le varie tipologie di pubblico, mantenendo al contempo il messaggio principale dell’annuncio. La funzione di generazione in background semplifica la creazione di diversi asset per una campagna, ma è accompagnata anche da un sistema di ritaglio delle immagini che aiuta le aziende a creare elementi visivi in diverse proporzione per post sui social, storie o Reels.

Inizialmente queste funzionalità saranno disponibili solo per alcuni inserzionisti, ma a Luglio 2023 l’accesso sarà esteso a più utenti. “Attualmente, stiamo lavorando con un piccolo gruppo di inserzionisti per raccogliere rapidamente feedback che possiamo utilizzare per rendere questi prodotti ancora migliori. A luglio, inizieremo ad espandere gradualmente l’accesso a più inserzionisti con l’intenzione di aggiungere alcune di queste funzionalità ai nostri prodotti entro la fine dell’anno“ si legge in un post pubblicato sul blog ufficiale di Meta.

Le potenzialità dell’intelligenza artificiale, quindi, si stanno estendendo ad altri comparti: qualche giorno fa su queste pagine abbiamo pubblicato il gioco I/O Flip di Google.