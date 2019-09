Facebook ha lanciato ufficialmente il suo sito d'incontri

Dopo un anno di rodaggio in Colombia, Facebook ha fatto il secondo passo, portando Facebook Dating in nuovi mercati, a partire dagli USA. Questo segna definitivamente l'ingresso del colosso nel mondo delle dating app, e un po' tutti gli analisti credono che possa superare app di successo come Tinder.

Il servizio è disponibile esclusivamente per gli utenti maggiorenni, e negli USA è possibile accedervi direttamente dall'app principale del social, che ora presenta una nuova tab dedicata. La peculiarità che il nuovo servizio presenta anche una feature chiamata secret crush: è possibile esprimere interesse per uno dei propri amici su Facebook, fino ad un massimo di 9 persone.

L'interesse rimane anonimo e segreto, almeno che anche l'altra persona non dica all'app, spontaneamente, di ricambiarlo. In altre parole, se due persone hanno una cotta l'una per l'altro ma non hanno mai avuto il coraggio di dirselo, grazie a Secret Crush avranno la chance di fare chiarezza sui loro sentimenti. Quando entrambe le persone dicono di piacersi a vicenda, entrambi i profili ricevono una notifica: "probabilmente la migliore notifica della loro vita", ha detto ridendo il product manager Nathan Sharp a The Verge.

A differenza di Tinder per incontrare nuove persone non è necessario fare nessuno swipe, ma bisognerà per forza iniziare una conversazione. Anche in questo caso, i messaggi inviati vengono visti dall'altra persona solo se anche lei ha manifestato l'interesse di iniziare una conversazione.

Sta agli utenti scegliere se visualizzare solamente profili fuori dalla propria cerchia di amici, o se includere anche le persone che si potrebbero conoscere. In entrambi i casi il social selezionerà i possibili match sulla base di eventuali affinità di interessi e attività su Facebook simili

Questa è la lista di Paesi dove attualmente Facebook Dating è disponibile: United States, Brazil, Canada, Chile, Columbia, Ecuador, Guyana, Laos, Malaysia, Mexico, Paraguay, Peru, Philippines, Singapore, Suriname, Thailand, Uruguay, and Vietnam.

Facebook Dating arriva in Europa nel 2020.