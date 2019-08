Facebook sta lavorando a una Dark Mode per la sua app ufficiale

Una delle funzionalità più richieste dagli utenti in ambito smartphone è la cosiddetta Dark Mode, il tema scuro. D'altronde, come vi abbiamo spiegato nella guida per ottenerlo su WhatsApp, esso serve sia per questioni estetiche che per ridurre l'affaticamento della vista. Inoltre, la Dark Mode in alcuni casi permette anche di risparmiare batteria.

Infatti, gli schermi AMOLED e OLED sono in grado di spegnere fisicamente i pixel quando devono riprodurre le tonalità scure, in modo da consumare il meno possibile. Per tutti questi motivi, gli utenti hanno chiesto per molto tempo a Facebook di implementare una funzionalità simile, senza però ottenere mai alcuna risposta certa da parte dell'azienda di Mark Zuckerberg.

Tuttavia, come riportato anche da MSPowerUser, sembra che si stia muovendo qualcosa. In particolare, la reverse engineer Jane Wong è riuscita a scovare e abilitare la Dark Mode su una delle ultime versioni dell'app di Facebook per Android. La funzionalità sembra ancora essere in una fase embrionale, come potete vedere dagli screenshot presenti in calce alla notizia, ma è sicuramente interessante il fatto che l'azienda di Mark Zuckerberg stia lavorando a un tema scuro ufficiale.

Secondo alcune indiscrezioni, sembra che la Dark Mode verrà estesa anche al sito Web ufficiale. Staremo a vedere.