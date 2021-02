Facebook al lavoro sul suo primo smartwatch: ecco i primi dettagli

L'Apple Watch, il re dei wearable, potrebbe avere un nuovo pretendente. Tra i numerosi competitor è spuntato infatti un nuovo nome che potrebbe seriamente minare la leadership attuale che vede lo smartwatch di Cupertino sempre più in cima alle vendite.

Stando a quanto riportato da The Information, il colosso social di Mark Zuckerberg sarebbe seriamente interessato a lanciarsi in questo mercato, puntando sulla messaggistica e sul fitness.

Dopo aver sdoganato il concetto di Realtà Virtuale, portando nelle nostre case l'Oculus Quest, un visore standalone dal rapporto qualità prezzo eccezionale che ha raggiunto l'apice del successo con la sua seconda iterazione, Facebook vorrebbe quindi portare la sua visione anche sul nostro polso, in virtù dell'ottima esperienza acquisita negli ultimi anni proprio grazie alla produzione di hardware di consumo.

Poiché il gruppo Facebook possiede alcune fra le maggiori piattaforme di comunicazione e social network al mondo, fra cui Facebook Messenger, Whatsapp e Instagram, la loro profonda integrazione all'interno di un dispositivo indossabile prodotto proprio dall'azienda non dovrebbe quindi stupirci.

Non solo social. Come già dimostrato in seguito all'integrazione di alcune interessanti feature dedicate al fitness sui visori Oculus Quest, questo aspetto sarà parte integrante del progetto da polso di Facebook. Al lancio saranno molto probabilmente già compatibili diversi servizi, fra cui Peloton Interactive, come riportato dalla fonte.

Presente anche il monitoraggio dello stato di salute mediante l'utilizzo di diversi sensori in grado di acquisire i principali parametri dell'indossatore, fra cui il battito cardiaco e, probabilmente, anche la rilevazione della saturazione dell'ossigeno.

Il device sarà animato, almeno nella sua prima iterazione, da Android Wear, benché Facebook sia intenzionata a sviluppare un sistema operativo proprietario per slegarsi da terze parti.

Per quanto riguarda il prezzo, viste le attuali politiche commerciali del colosso dei social network, è probabile che per accaparrarsi una fetta del mercato anche questo device sarà proposto a un prezzo vicino a quello di costo.