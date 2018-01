Facebook è al lavoro sul competitor di Echo View: si chiamerà Portal e costerà 499 Dollari

Ancheha intenzione di lanciare il proprio altoparlante intelligente per la casa. Secondo quanto riferito da alcuni siti, il competitor didi Amazon sarà disponibile entro la fine dell'anno e si chiamerà Portal.

Secondo il rapporto, si tratterà del primo prodotto finito sviluppato completamente nella Build 8, il laboratorio segreto del social network di Mark Zuckerberg che starebbe lavorando da tempo su questo dispositivo.

L'annuncio del Portal potrebbe arrivare nei primi di maggio, probabilmente in concomitanza con l'F8 Conference di Facebook, l'annuale conferenza che la società di Menlo Park tiene per gli sviluppatori, e nel corso del quale annuncia e principali novità software per l'anno venire, ma negli ultimi anni è stata anche il teatro della presentazione di molti prodotti hardware, tra cui Oculus.

Secondo Cheddar, Facebook avrebbe intenzione di vendere il dispositivo a 499 Dollari, e dovrebbe fare da hub comune per la famiglia. Lo schermo permetterà ai componenti del nucleo familiare di interagire con esso, visualizzare gli impegni ed altro. Per Facebook si tratta del ritorno nel settore hardware, dopo che nel 2013 aveva lanciato il così detto Facebook Phone, uno smartphone prodotto con HTC e basato su Android, che però non è riuscito ad ottenere il riscontro sperato tra gli utenti.

Il mercato degli altoparlanti intelligenti però è in continua crescita, e per questo motivo Facebook non ha alcuna intenzione di restare indietro, come fatto con gli smartphone.