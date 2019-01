Facebook al lavoro su un'app per meme battezzata LOL

Facebook non gode di molta popolarità tra gli adolescenti, che con il passare degli anni si sono spostati verso applicazioni come Instagram e Snapchat. A quanto pare però la società di Mark Zuckerberg vuole cambiare il proprio approccio nei confronti della fascia di pubblico.

Secondo quanto riportato da alcuni siti, la compagnia di Menlo Park starebbe lavorando su un progetto soprannominato LOL, attraverso cui è identificata internamente un'applicazione che dovrebbe fare da contenitore per meme.

Facebook avrebbe già confermato i test in corso. LOL infatti dovrebbe essere un semplice feed di video divertenti, GIF e meme, in particolar modo riguardanti scherzi, animali e cadute, in grado di suscitare simpatia tra i più piccoli.

TechCrunch riferisce che LOL non dovrebbe far altro che estrarre contenuti dei post del News Feed e le migliori pagine di meme su Facebook. L'applicazione attualmente sarebbe in fase di test con 100 partecipanti scelti tra le scuole superiori degli Stati Uniti. Gli stessi partecipanti alla fase di beta test avrebbero anche firmato un accordo di non divulgazione ed il consenso dei genitori.

LOL viene intesa come una sostituta della scheda Watch del client ufficiale di Facebook, ma al momento non conosciamo le intenzioni della compagnia: spesso progetti di questo tipo vengono accantonati in quanto non registrano il riscontro sperato.