Facebook al lavoro su una valuta digitale battezzata Zuck Bucks: non sarà una criptovaluta

A poche settimane dall’abbandono dei progetti per la criptovaluta Libra, sul web rimbalza un rumor (lanciato dal Financial TImes) secondo cui meta sarebbe al lavoro su una valuta virtuale che dovrebbe chiamarsi "Zuck Bucks", ma non sarà una criptovaluta.

Il rapporto spiega che “Meta intende introdurre dei token in-app che saranno controllati centralmente dall’azienda, simili a quelli utilizzati in Roblox”, il gioco per bambini che ha costruito un enorme business sulla valuta Robux.

Con il focus principale di Meta che si è spostato sul metaverso, la compagnia di Mark Zuckerberg intende puntare sempre di più sui prodotti legati al mondo della blockchain: qualche tempo fa ha infatti annunciato le intenzioni di consentire agli utenti di pubblicare e condividere NFT su Facebook ed Instagram, e di impostarli anche come immagini profilo.

Il progetto pilota dei Zuck Bucks, spiega il FT, dovrebbe essere lanciato a metà maggio mentre successivamente Meta inizierà i test col pubblico.

A quanto pare, inoltre, Meta starebbe anche testando dei “social token” o “reputation token”, che potrebbero essere emessi come “ricompensa per i contributi significativi dati dagli utenti nei gruppi di Facebook”.

Interpellato da The Verge, un portavoce di Meta non ha nè confermato, nè smentito i rumor. Insomma, per gli annunci ufficiali bisognerà aspettare ancora un pò.