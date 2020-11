Facebook Libra, la criptovaluta sta per arrivare tra poche settimane?

A quanto pare, Mark Zuckerberg e soci si apprestano a lanciare la loro criptovaluta Libra. Tuttavia, sembrano esserci ancora diversi nodi da sciogliere e la situazione non è del tutto chiara.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizmodo ed Engadget (la fonte originale è il Financial Times), la società di Mark Zuckerberg sarebbe intenzionata a lanciare il progetto ufficialmente a gennaio 2021. Secondo le ultime indiscrezioni, mancherebbero dunque poche settimane per vedere effettivamente delle notizie concrete in merito alla criptovaluta di Facebook, di cui ormai si parla da molto tempo.

In ogni caso, ci sono delle voci di corridoio che descrivono delle ambizioni ridotte rispetto a quanto previsto inizialmente. Ci potrebbero infatti essere dei cambiamenti importanti per quel che concerne il progetto Libra, dato che si parlava di più criptovalute locali, "accumunate" poi da una "principale" che farebbe la media. Difficile dire al momento quali siano i reali piani di Zuckerberg e soci, ma si vocifera di un lancio molto limitato, perlomeno inizialmente, visto che quest'ultimo prevedrebbe solamente alcuni mercati e una singola criptovaluta con cambio 1:1 con il dollaro.

Insomma, in molti stanno già parlando di un "dietrofront" rispetto alle promesse di "reinventare il denaro" fatte in precedenza, ma vi ricordiamo che per il momento non c'è nulla di ufficiale. Staremo a vedere.