Facebook, nuovi licenziamenti in arrivo: migliaia di tagli già in settimana?

I licenziamenti di Meta annunciati a novembre potrebbero non essere terminati. Un nuovo rapporto pubblicato da Bloomberg riferisce infatti che la holding che controlla i social network Facebook ed Instagram e Whatsapp già in settimana potrebbe annunciare migliaia di nuovi tagli.

Al momento da parte di Meta non sono arrivate conferme o smentite in merito, ma già lo scorso anno Mark Zuckerberg aveva annunciato il licenziamento per 11mila dipendenti, pari a circa il 13% della forza lavoro.

In occasione dell’annuncio della trimestrale, il CEO del gruppo aveva affermato che nel 2023 Meta si concentrerà sull’efficienza e sull’intelligenza artificiale oltre che chiaramente sul metaverso. Poco dopo, è arrivato anche l’annuncio di Meta Verified, il programma che permette di ottenere il profilo verificato ed altri vantaggi ma che ancora non è disponibile in Italia ma solo in Australia e Nuova Zelanda.

Nell’annuncio iniziale dei tagli, Zuckerberg si era preso tutte le responsabilità per la decisione ed aveva spiegato che durante la pandemia l’azienda aveva aumentato le assunzioni per fare fronte alla richiesta più elevata delle persone, che trascorrevano più tempo a fare acquisti online e sui social media. Con la fine dei lockdown e la recessione economica, a cui si è aggiunta la concorrenza agguerrita di TikTok, Meta si è trovata di fronte a sfide che non aveva previsto.