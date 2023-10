Facebook limiterà temporaneamente i commenti sui post su Israele ed Hamas

Meta ha annunciato che nella giornata di ieri sono state introdotte delle misure temporanee per limitare i “commenti potenzialmente sgraditi o indesiderati” sui post riguardanti il conflitto in corso tra Israele ed Hamas.

Il social network ha comunicato che cambierà l’impostazione predefinita per le persone che possono commentare i nuovi post pubblici su Facebook creati dagli utenti che si trovano “nella regione”. Nella fattispecie, sarà data la possibilità di commentare solo agli amici degli autori ed ai follower.

Nel post pubblicato sul blog ufficiale di Facebook, il social network osserva che la misura temporanea è stata presa per “proteggere le persone nella regione da commenti potenzialmente sgraditi o indesiderati”. “Abbiamo modificato l'impostazione predefinita per chi può commentare i post pubblici Facebook appena creati di persone nella regione solo ad Amici e/o follower consolidati. Gli utenti di tutto il mondo possono scegliere di utilizzare questa impostazione e di attivarla o disattivarla in qualsiasi momento e stiamo avvisando le persone nella regione con istruzioni specifiche su come modificare questa impostazione” si legge nel post, che però non specifica a quali territori sia limitata la misura.

In aggiunta a ciò, è stata anche semplificata la procedura di eliminazione in blocco dei commenti ricevuti sotto i post, e disabilitata la funzione che normalmente visualizza i primi uno o due commenti sotto i post nel Feed.

Reuters ha contattato Meta per ottenere delucidazioni sulla regione interessata, visto che il comunicato è molto vago a riguardo, ma non ha ottenuto alcuna risposta.

Qualche giorno fa, Meta ha annunciato la rimozione di 800mila post contenenti informazioni non affidabili o fasulle sul conflitto tra Israele ed Hamas.