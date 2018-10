Facebook Lite è in arrivo anche su iOS a tre anni dal lancio su Android

L'applicazione di Facebook è stata spesso oggetto di critiche (anche aspre e dure) da parte degli utenti Android, che a più riprese hanno lamentato una pesantezza sia a livello di prestazioni che di spazio anche sui cellulari top di gamma basati sul robottino verde.

La compagnia di Mark Zuckerberg ha risposto loro con Facebook Lite, una versione a basso consumo dell'applicazione che è diventata rapidamente una delle più scaricate. Il lancio su Android risale al 2015: inizialmente indirizzata ai mercati in via di sviluppo, con il passare del tempo ha registrato migliaia di download anche in nazioni sviluppate come gli Stati Uniti ed il Regno Unito.

Gli stessi disservizi sono stati a più riprese segnalati anche dagli utenti iOS, ma oggi arriva una buona notizia: Facebook Lite è in arrivo anche su iOS.

Il lancio è già cominciato, ma l'applicazione è attualmente installabile solo in Turchia, e non sappiamo se e quando arriverà in Italia. La buona notizia però è rappresentata dal fatto che la piattaforma si sia finalmente decisa a sviluppare l'applicazione, mentre il rovescio della medaglia da considerare è che, contrariamente a quanto avviene su Android, iOS non consente il download di file .apk per effettuare l'installazione anche se l'app non è disponibile sullo Store.

Facebook Lite per iOS ha un peso di solo 5 megabyte, ed utilizza anche meno energia e meno dati.