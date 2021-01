Facebook, logout in automatico per gli utenti iOS nella notte

Se nella notte tra il 22 e il 23 gennaio 2021 il vostro account Facebook è stato disconnesso in automatico dall'app ufficiale per iOS, non preoccupatevi: non siete i soli. Infatti, le segnalazioni relative a questo "logout improvviso" si stanno moltiplicando online. Sembra inoltre che ci sia qualcuno che sta riscontrando problemi relativi al login.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Engadget e come prontamente segnalato da diversi utenti su Reddit, in seguito a questa disconnessione, a quanto pare avvenuta per tutti i coinvolti a una non meglio precisa ora notturna, alcuni utenti stanno riscontrando difficoltà nell'accedere al proprio profilo. Più precisamente, sembra che le persone coinvolte abbiano impostato sul proprio account l'autenticazione a due fattori. Infatti, a quanto pare l'arrivo dell'SMS risulta molto lento.

Una prima risposta ufficiale da parte di Facebook è arrivata ai microfoni di Engadget da parte di un portavoce: "Sappiamo che alcune persone stanno avendo problemi ad accedere a Facebook. Stiamo lavorando per riportare tutto alla normalità il più rapidamente possibile. Stiamo esaminando le segnalazioni che affermano che alcune persone devono eseguire nuovamente il login per entrare nel proprio account Facebook. Riteniamo che la causa sia una modifica in termini di configurazione".

Insomma, a quanto pare si tratta di un inconveniente legato a una modifica interna effettuata da Facebook.