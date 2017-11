Facebook: maggiore trasparenza sulle pagine di propaganda

continua a puntare sulla trasparenza per le notizie pubblicate sulla piattaforma, dopo le polemiche scatenate lo scorso anno a seguito dell’elezione dia presidente degli Stati Uniti. Secondo quanto affermato dal social network di, nel corso dei prossimi mesi aumenterà ulteriormente la trasparenza per i contenuti pubblicati sua sucheIn un annuncio pubblicato sul blog ufficiale, la società diha annunciato la “creazione di un portale che consentirà alle persone che navigano su Facebook di sapere quali Internet Research Agency Facebook Pages o account Instagram seguiti tra Gennaio 2015 e l’Agosto 2017 potrebbero aver pubblicato contenuti propagandistici russi”.Laè una società russa che promuove gli interessi del Cremlino attraverso operazioni del genere. Molti degli account fake trovati su, infatti, sono stati controllati dall’Agenzia, che diffondeva notizie false per spostare gli equilibri del voto americano.Questa novità dovrebbe essere disponibile entro la fine dell’anno, e rientra negli otto punti programmatici annunciati qualche mese fa daper combattere proprio il problema della fake news.