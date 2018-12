Facebook: 'mai inviati i messaggi privati degli utenti a terze parti'

A poche ore dalla pubblicazione del rapporto del New York Times sulla condivisione dei dati personali degli utenti con aziende come Spotify e Netflix, arriva un'ulteriore precisazione da parte di Facebook.

Il tutto è ovviamente avvenuto direttamente sul blog ufficiale della compagnia, con un post firmato dal VP of Product Partnership, Ime Archilbong. Di seguito vi proponiamo la traduzione del comunicato.

"In passato siamo stati accusati di aver divulgato i messaggi privati delle persone a partner a loro insaputa. Non è vero, e vogliamo fornire più informazioni sulle nostre partnership riguardanti la messaggistica.

Abbiamo lavorato a stretto contatto con quattro partner per integrare le funzionalità di messaggistica nei loro prodotti in modo che le persone potessero inviare messaggi ai loro amici di Facebook, ma solo se queste avevano scelto di utilizzare Facebook Login. Queste funzionalità sono comuni nel nostro settore: immaginate di avere Alexa che legge le vostre mail ad alta voce anche dall'app di Apple.

Le persone potevano inviare messaggi ai propri amici su ciò che stavano ascoltando su Spotify o che stavano guardando su Netflix, ma anche condividere cartelle su Dropbox o ricevere ricevute dai trasferimenti di denaro tramite l'app Royal Bank of Canada. Queste esperienze sono state annunciate pubblicamente. E sono state chiare agli utenti e disponibili solo quando le persone avevano effettuato l'accesso a questi servizi con Facebook. Tuttavia, erano sperimentali e sono state chiuse dopo quasi tre anni".

Facebook risponde anche alla domanda che si sono posti molti utenti: "perchè i partner hanno avuto accesso ai messaggi?".

La risposta è la seguente:

"Questo era il punto della funzione: per i partner menzionati sopra, abbiamo lavorato per costruire integrazioni con il servizio di messaggistica nelle loro app in modo che le persone potessero inviare messaggi ai loro amici di Facebook.

In particolare, abbiamo reso possibile alle persone di inviare messaggi ai propri amici sulla musica che stavano ascoltando in Spotify o gli spettacoli che stavano guardando su Netflix direttamente dalle app Spotify o Netflix, ma anche i link dei messaggi alle cartelle Dropbox (come una raccolta di fotografie) e le ricevute dei bonifici tramite l'app Royal Bank of Canada.

Per poter scrivere un messaggio ad un amico di Facebook da Spotify, ad esempio, dovevamo dare a Spotify "accesso in scrittura". Per poter leggere nuovamente i messaggi, era necessario che Spotify avesse "accesso in lettura". L'eliminazione dell'accesso implicava la cancellazione dei messaggi sia da Spotify che da Messenger. Nessuna terza parte stava leggendo i tuoi messaggi privati ​​o scrivendo messaggi ai tuoi amici senza il tuo permesso. Molte notizie riportavano che inviavamo i vostri messaggi privati ​​ai partner, il che non è corretto."