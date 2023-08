Facebook manda in pensione Messenger Lite, app per smartphone economici

Con il miglioramento delle prestazioni medie dei dispositivi mobili e una forte spinta alla semplificazione che ha messo sul piatto anche la possibilità di integrare Messenger direttamente dentro Facebook, il gruppo Meta si prepara a mandare in pensione una delle app del suo ecosistema "Lite".

Parliamo proprio di Messenger Lite che, una volta aperta, rimanderà direttamente all'app FB Lite per comunicare con i propri contatti, dal momento che anche l'app principale consente di messaggiare regolarmente, oppure a Facebook Messenger, se installata sul proprio device.

Questa versione dell'app era pensata per alleggerire il carico su dispositivi meno potenti e in condizioni di connessione e memoria limitate, ma evidentemente per Meta non ha più senso continuare a proseguire con il supporto su questa applicazione separata.

Questa mossa stupisce poco, dal momento che la controparte Lite per iOS era già stata archiviata nel 2020. Non si tratta dell'unico tassello del sistema social di Meta che verrà mandato in pensione nel breve periodo, dato che presto anche l'app principale Facebook Messenger perderà la funzione SMS, evidentemente anch'essa non più ritenuta essenziale dal gruppo.

Messenger Lite contava meno di un miliardo di download, per l'esattezza 760 milioni in tutto il mondo, secondo data.ai, con una distribuzione che vedeva al primo posto l'India, seguita da Brasile e Indonesia.