Facebook, Mark Zuckerberg annuncia evento per le 18:00 italiane: cosa presenterà?

A quasi due settimane dall’annuncio degli occhiali smart di Facebook, Ray-Ban ed EssilorLuxottica, il CEO del colosso blu, Mark Zuckerberg, giusto nella giornata odierna ha annunciato che la società terrà un evento di presentazione su Facebook Live proprio oggi, martedì 21 settembre 2021: cosa presenterà?

Giusto alle 07:59 di questa mattina di settembre, Mark Zuckerberg ha postato su Facebook ciò che trovate in calce alla notizia e che riportiamo tradotto di seguito: “Annunceremo alcuni nuovi prodotti su Facebook Live alle 10:00 PT. Qualche ipotesi? Non mancate!”. È chiaro, quindi, che alle 18:00 ore italiane l’azienda svelerà al pubblico alcuni nuovi prodotti.

Di questi ultimi, però, si sa ben poco: negli ultimi giorni in rete non si sono fatte avanti indiscrezioni o ipotesi d’alcun tipo, soprattutto considerato che relativamente pochi giorni fa è avvenuto l’annuncio degli smart glasses firmati Ray-Ban e Facebook. Secondo alcuni tipster potrebbe essere l’occasione giusta per vedere un nuovo dispositivo per la realtà aumentata o la realtà virtuale, potenzialmente addirittura il successore del visore Oculus Quest 2.

Tra una voce di mercato e l’altra, trattandosi proprio di un’attesa di una manciata di ore non ci resta che sintonizzarsi al momento giusto e vedere cosa Facebook ha in serbo per tutti noi. Come sempre, vi aggiorneremo a tempo debito.

Nel frattempo, secondo un altro rumor Facebook starebbe sviluppando chip efficienti e sostenibili per i suoi server.