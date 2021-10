Facebook: Mark Zuckerberg alle prese con un headset VR, nuovi visori in arrivo?

Mark Zuckerberg sta ancora cercando di riprendersi dal down che ha colpito Facebook, Instagram e Whatsapp la scorsa settimana, ma la sua azienda pare avere ancora molti prodotti da mostrare al pubblico. Da quanto traspare da un post sui social, infatti, il CEO di Facebook starebbe testando un nuovo headset VR, che potrebbe essere annunciato a breve.

Il post in questione, che trovate in calce a questa notizia, è molto chiaro e mostra addirittura una foto di Zuckerberg alle prese con il nuovo visore, al momento dal nome sconosciuto. La didascalia che accompagna l'immagine recita: "Ho passato la giornata con il team di ricerca dei Facebook Reality Labs a Redmond per provare la nostra realtà virtuale di nuova generazione, la realtà aumentata e la tecnologia di intelligenza artificiale. Questo [in foto, ndr] è un primo prototipo con risoluzione retina. Il futuro sarà fantastico".

La notizia è stata rilanciata dal Vicepresidente dell'area VR di Facebook Andrew "Boz" Bosworth con un tweet che lo mostra intento a testare l'headset. Il dispositivo sembra simile ai visori Oculus già prodotti da Facebook, ma la "risoluzione retina" citata dal CEO di Menlo Park pare suggerire una densità di pixel così elevata da garantire immagini praticamente fotorealistiche. Accanto a questo commento, comunque, non ci sono informazioni sulle caratteristiche del visore, né tantomeno sulla sua futura commercializzazione.

Il rinnovato interesse per gli headset VR e per le tecnologia AR, già sperimentate in parte con gli occhiali Ray-Ban Stories lanciati poche settimane fa sul mercato, insieme al focus sull'intelligenza artificiale, lasciano intendere un progresso di Facebook nelle tecnologie del metaverso, che secondo Zuckerberg potrebbe divenire uno degli ambiti principali di interesse dell'azienda in futuro.