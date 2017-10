Facebook: i messaggi elettorali della Russia visti da 126 milioni di persone

Si apre un altro capitolo nell’interminabile caso Russiagate . Secondo quanto riportato da The Verge, i messaggi elettorali pubblicati dalla Russia sui social network per indirizzare le elezioni americane sarebbero stati visti da 126 milioni di persone.

Tale cifra è circa dieci volte superiore al numero precedentemente pubblicati dal social network di Mark Zuckerberg, che nella giornata di oggi dovrebbe incaricare l’avvocato Colin Stretch di consegnare la testimonianza presso la magistratura del Senato.

Testimonianza secondo cui 29 milioni di persone sarebbero state inizialmente raggiunte da pubblicità collegate alla Russia tra il gennaio 2015 e l’agosto 2017, a cui successivamente si sono aggiunti ulteriori 97 milioni di utenti. Un numero importante, se si conta che Facebook negli USA ha 213 milioni di utenti mensili.

L’attività però non si è limitata a Facebook, ma anche su Instagram. I gestori hanno cancellato 170 account collegati al Cremlino, ma non è noto quante persone siano state raggiunte dai contenuti in questione.