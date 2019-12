Facebook Messenger: addio al login tramite numero di telefono

Da oggi, non sarà più possibile effettuare il login in Facebook Messenger se non si dispone di un account Facebook. Si tratta di una novità assoluta, dal momento che dal 2015 il social network di Mark Zuckerberg ha consentito agli utenti di usare l'app tramite il numero di telefono.

In un aggiornamento delle condizioni d'utilizzo, Facebook afferma che "è necessario creare un account Facebook per utilizzare Messenger". La società di Menlo Park ha anche confermato la modifica a VentureBeat, a cui ha affermato che "la stragrande maggioranza delle persone che usano Messenger effettuano il login già tramite Facebook", e questa modifica non vuole far altro che semplificare l'utilizzo della stessa applicazione.

Un portavoce della piattaforma social ha anche affermato che la nuova regola si applica solo ai "nuovi utenti di Messenger", e quelli che utilizzano l'app senza un account non dovranno fare nulla. Alcuni utenti però hanno lamentato l'impossibilità ad accedere dopo tale transizione: Messenger infatti restituirebbe un errore relativo all'account, che sarebbe stato bloccato e non consentirebbe di chattare con gli amici.

Non è chiaro se questa novità avrà qualche impatto sull'unione di Facebook Messenger, Instagram e Whatsapp, che è stata annunciata da Mark Zuckerberg durante l'F8 Conference ed attraverso cui Facebook intende consentire agli utenti di "parlare con chiunque, ovunque".