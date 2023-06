Facebook Messenger, arriva il parental control: ancora più opzioni per i genitori

Meta ha annunciato il lancio di una nuova suite di sicurezza per Facebook Messenger e la messaggistica di Instagram pensata per offrire ai genitori un maggior controllo sulle attività dei figli.

Dalla giornata di oggi, genitori e tutori avranno la possibilità di vedere quanto tempo trascorrono i figli su Messenger, ricevere aggiornamenti sulle modifiche agli elenchi di contatti ed alle impostazioni della privacy e ricevere notifiche se i figli decidono di bloccare qualche altro utente.

Ma non è tutto, perchè gli stessi genitori e tutori possono anche controllare quali tipi di utenti possono inviare messaggi ai figli adolescenti, ma non potranno modificare tale impostazione.

In una dichiarazione rilasciata a Gizmodo, Meta ha voluto sottolineare che i genitori non saranno in grado di leggere i contenuti dei messaggi dei figli, né su Messenger tanto meno su Instagram Direct.

“Gli aggiornamenti di oggi sono stati progettati per aiutare gli adolescenti a sentirsi in controllo delle loro esperienze online e aiutare i genitori a sentirsi attrezzati per supportare i loro ragazzi”, ha detto Meta. “Continueremo a collaborare con genitori ed esperti per sviluppare funzionalità aggiuntive a supporto degli adolescenti e delle loro famiglie”.

Qualche mese fa, Instagram ha annunciato nuove restrizioni per le interazioni tra minorenni e maggiorenni, allo scopo di proteggere i primi.