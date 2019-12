Facebook Messenger, arrivano temi e AR di Star Wars: ecco come attivarli

Se non sapete cosa fare nell'attesa dell'arrivo del film Star Wars: L'ascesa di Skywalker nelle sale italiane (l'uscita è prevista per il 18 dicembre 2019), vi consigliamo di dare un'occhiata alle nuove funzionalità di Facebook Messenger. Potreste trovare delle interessanti sorprese.

Infatti, come annunciato dalla stessa Facebook sul suo blog ufficiale, l'azienda di Mark Zuckerberg ha deciso, per omaggiare la nuova pellicola, di implementare diverse possibilità a tema Star Wars all'interno della sua applicazione di messaggistica istantanea. In particolare, le principali novità sono temi, sticker ed effetti a realtà aumentata utilizzabili durante le videochiamate.

Per impostare il tema di Star Wars, vi basta solamente aprire Messenger, selezionare una chat, premere sul nome della conversazione e pigiare prima sulla voce "Tema/Colore" e in seguito sull'icona "Star Wars". Gli sticker sono invece accessibili direttamente dalla tastiera integrata nell'applicazione, mentre per provare gli effetti a realtà aumentata bisogna effettuare una videochiamata. Attenzione però: le funzionalità sono attualmente in fase di rollout e quindi potrebbero non essere ancora disponibili sul vostro dispositivo.

Insomma, Facebook ha sicuramente lanciato un'iniziativa carina che potrebbe interessare gli appassionati di Star Wars. A questo punto, l'hype per la pellicola si fa sempre più elevato e mancano pochi giorni all'uscita nelle sale italiane. Pensate che persino TIM ha voluto fare un omaggio ai suoi clienti per festeggiare l'arrivo del film.