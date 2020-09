Facebook Messenger, in arrivo la funzione Watch Together per vedere video assieme

Facebook Messenger prossimamente potrebbe permettere agli utenti di vedere video pubblicati sul social network più famoso al mondo direttamente tramite app. Nelle ultime ore la compagnia di Mark Zuckerberg ha infatti annunciato la nuova feature Watch Together: ecco come funzionerà.

Molte persone durante la quarantena si sono affidate a siti di terze parti o plugin per browser per vedere assieme video su YouTube o su altri servizi di streaming. Twitch ha reso disponibile, per esempio, i Watch Parties per permettere agli utenti di vedere assieme i propri film e serie TV preferiti disponibili su Prime Video. Ora Facebook intende fare lo stesso direttamente sulla sua app Messenger, rendendo Watch Together disponibile globalmente a partire da oggi, sia su iOS che Android.

Come funziona questa feature? Basta avviare una videochiamata o aprire una Messenger Room, fare swipe-up e premere sulla nuova opzione Guarda assieme. Da questo momento in avanti Facebook suggerirà video da vedere assieme, oppure permetterà di cercare direttamente contenuti specifici, visibili da massimo 8 persone nella stessa videochiamata, oppure 50 persone in una stanza Messenger.

Secondo Facebook Inc., dato che ormai Messenger ha circa 150 milioni di videochiamate al giorno e gli utenti si inviano circa 200 milioni di video quotidianamente, sarebbe anche ora di riunire queste due esigenze in un’unica feature. Nonostante la lista di contenuti disponibili su Facebook non sia così lunga e interessante come le altre maggiori piattaforme di streaming, sicuramente i video più brevi e gli eventi live saranno il pezzo forte più apprezzato dagli utenti.

Su Messenger inoltre l’azienda ha deciso di introdurre un nuovo limite agli inoltri dei messaggi per evitare la diffusione di fake news e contenuti manipolati; o ancora, nell’app di Facebook a breve sarà possibile vedere le storie Instagram dei nostri amici.