Facebook Messenger si avvicina a Instagram: cambiato logo e inserite nuove feature

Dopo aver permesso di scambiare messaggi tra Facebook Messenger e Instagram, queste due app offerte dal colosso di Mark Zuckerberg avranno anche un altro elemento in comune: gli sviluppatori hanno infatti deciso di rivedere il logo del servizio di messaggistica Messenger, rendendolo molto simile a quello dell’altro social network di casa Facebook.

Questo aggiornamento visivo, che porta due nuovi temi di chat e vari adesivi da applicare nei selfie, ha però anche una novità più tecnica chiamata “modalità sparizione” di cui però non è stato spiegato nel dettaglio come funziona. Stando a quanto dichiarato dal vicepresidente di Messenger Stan Chudnovsky nel post ufficiale con cui sono state annunciate queste novità, questo update ha lo scopo di “segnare la nostra continua evoluzione da un modo semplice per inviare messaggi ai tuoi amici di Facebook. […] Il nostro nuovo logo riflette un passaggio al futuro della messaggistica, un modo più dinamico, divertente e integrato per rimanere in contatto con le persone a cui sei vicino”.

Tutte queste novità arrivano in vista del processo di unificazione delle chat di tutti e tre i servizi offerti da Facebook, ovvero Messenger, Instagram e WhatsApp. Questa interoperabilità è parte del piano del CEO Mark Zuckerberg di concentrarsi maggiormente sulle comunicazioni private anziché sulle piattaforme social pubbliche, per consentire agli utenti una maggiore privacy e servizi sempre più utili e ottimizzati.

I commercianti hanno già potuto provare questa integrazione delle chat tramite Facebook Business Suite, la nuova app creata appositamente per i proprietari di piccole aziende locali per facilitargli la gestione dei profili privati e della pagina della compagnia.