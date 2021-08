Facebook Messenger compie 10 anni: in arrivo nuove feature per festeggiare

Facebook Messenger ha compiuto 10 anni nella giornata di ieri, mercoledì 25 agosto 2021. Per festeggiare questa occasione, gli sviluppatori del colosso di Mark Zuckerberg hanno deciso di introdurre un pacchetto di nuove funzionalità, alcune già attive e altre in arrivo nel corso dei prossimi mesi.

L’ufficializzazione è giunta direttamente tramite la newsroom di Facebook, da cui riprendiamo la seguente parte dell’annuncio: “Abbiamo messo insieme un pacchetto epico per il compleanno di 10 funzionalità del prodotto, molte delle quali stanno iniziando a essere implementate oggi, che ti aiuteranno a creare più ricordi con i tuoi amici e la tua famiglia”.

La prima feature già attiva sul servizio di messaggistica prevede l’aggiunta di giochi tra i sondaggi nelle chat, in particolare il minigioco “Most likely to” - letteralmente “Più probabile che” – che consiste nel proporre una domanda in una chat di gruppo e inviare/ricevere risposte da tutti i partecipanti, infine “premiando” il contatto più votato. Grazie a questo piccolo gioco sarà possibile conoscere meglio le persone parte del gruppo chat.

Altra novità attiva ora negli Stati Uniti e dall’approdo non confermato nel resto del mondo è la possibilità di inviare regali in denaro direttamente tramite Messenger: “Per inviare un regalo di compleanno in denaro, vai all'app mobile di Facebook e tocca il pulsante che appare accanto ai post di compleanno del tuo amico nel tuo feed di notizie di Facebook o nel suo profilo”, ha spiegato Facebook. Ogni volta che si riceveranno soldi in regali, allora si riceverà una notifica su Messenger; una volta confermati i dati su Facebook Pay, ecco che il denaro verrà depositato immediatamente sul conto bancario collegato.

Non mancheranno poi novità minori come un pacchetto di adesivi esclusivo chiamato “Messenger is 10!”, la condivisione semplificata dei contatti tramite Messenger e gli effetti visivi alle parole utilizzando emoji specifiche: “Se usate nella tua conversazione, queste parole attiveranno una deliziosa cascata di emoji che hai selezionato”. In futuro giungeranno anche altre novità per celebrare l’occasione, ma attualmente non è noto alcun dettaglio ulteriore a loro riguardo.

Nel frattempo, le chiamate e videochiamate stanno per tornare nell’app Facebook; o ancora, recentemente sono iniziati i test dei Facebook Reels, versione analoga delle clip disponibili già da tempo su Instagram.