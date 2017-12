Facebook Messenger è down: il servizio non funziona

, la popolare applicazione per la messaggistica istantanea di, sembra essere inutilizzabile per molti utenti, che stanno segnalando l'impossibilità a chattare attraverso vari social network.

Almeno nel momento in cui vi stiamo scrivendo, la natura del problema non sembra essere nota, dal momento che Facebook in sè (intesa come piattaforma) funziona tranquillamente, e lo stesso vale anche per Instagram e Whatsapp, altri due servizi controllati dalla stessa compagnia di Mark Zuckerberg.

I problemi però sarebbero cominciati già qualche ora fa, per espandersi a macchia d'olio, in tutto il mondo, solo negli ultimi minuti, come confermato anche dal servizio DownDetector che ha registrato un aumento esponenziale delle segnalazioni.

Al momento, da parte della compagnia di Menlo Park ancora non è arrivata alcuna dichiarazione in merito, ed il servizio Facebook API Dashboard riporta che i servizi sembrano essere tutti regolarmente funzionanti, anche se non è così.

Non sappiamo se il disservizio riguarda anche l'Italia o meno, dal momento che alcuni test effettuati ci hanno dato esito positivo. Ma da quanto emerge dalla stampa d'Oltremanica, non sembrerebbe essere un problema diffuso per tutti gli utenti. I down sembrano essere casuali, indipendentemente dalla nazione e la piattaforma (iOS, Android, Windows Phone).



Come sempre, vi invitiamo ad aggiornarci attraverso i commenti sugli sviluppi.