Facebook Messenger e Instagram, ecco quando arriverà la crittografia la end-to-end

Dopo aver appreso le ultime novità sull'implementazione di Spotify all'interno del Feed di Facebook, rivolgiamo il nostro sguardo a un altro interessante aspetto dell'ecosistema social creato dal colosso di Menlo Park, ovvero la sicurezza.

Nonostante gli sforzi profusi dall'azienda per migliorare e rivoluzionare la privacy all'interno dei suoi Social Network, il fantasma della scarsa sicurezza sui sistemi di messaggistica Messenger e Instagram aleggia ancora fra gli utenti.

A tal proposito, la compagnia ha rilasciato delle importanti dichiarazioni sull'implementazione della crittografia end-to-end e sulla comunicazione cross-platform fra le varie applicazioni con una nota sul blog ufficiale.

In particolare, vale la pena menzionare il passaggio in cui si afferma che "anche se quest'anno ci aspettiamo di fare ulteriori progressi sulla crittografia end-to-end predefinita per Messenger e Instagram Direct, è un progetto a lungo termine e non saremo completamente crittografati end-to-end fino al 2022, nella migliore delle ipotesi. Inoltre, le funzionalità di sicurezza che abbiamo già introdotto sono progettate per funzionare con la crittografia end-to-end e prevediamo di continuare a integrare solide funzionalità di sicurezza nei nostri servizi". Ottime notizie per gli assidui utilizzatori dei servizi, anche se l'implementazione di questi nuovi profili di sicurezza richiederà più tempo del previsto.

Nel frattempo, su Facebook potrebbero sbarcare presto delle nuove funzionalità sotto il profilo della modalità Social Audio, sempre più in voga dopo il boom di Clubhouse.