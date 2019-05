Facebook Messenger, Instagram e Whatsapp saranno uniti prossimamente

Dopo la conferma ufficiale da parte di Mark Zuckerberg, nel corso della conferenza tenuta all’F8 Conference, il capo della divisione consumer product di Facebook, Asha Sharma, ha diffuso nuove informazioni sul sistema di messaggistica unificato su cui sta lavorando da qualche tempo il colosso dei social network.

Il dirigente ha infatti confermato che in futuro gli utenti saranno in grado di inviare messaggi attraverso le tre diverse piattaforme di messaggistica di Facebook: Messenger, Instagram e Whatsapp. Sharma ha affermato che la visione del sito prevede che le persone “siano in grado di parlare con chiunque, ovunque”.

Questa interoperabiità è solo una delle tante novità in arrivo con la nuova versione del Messenger, la quinta.

Facebook ha anche aggiunto che tutti i messaggi sfrutteranno la crittografia end-to-end, che fa parte del nuovo mantra del sito che vuole puntare tutto sulla privacy e la protezione della riservatezza degli utenti per riguadagnare la fiducia degli iscritti, dopo averla persa a seguito degli scandali della privacy.

Non è chiaro quando l’importante novità sarà presentata agli utenti, ma a quanto pare ci vorrà ancora del tempo prima di vedere i frutti di questa unione.

Una novità molto importante, che si va ad aggiungere a quelle di cui vi abbiamo già parlato e riguardanti l'arrivo di Messenger su desktop e soprattutto la nuova interfaccia di Facebook.