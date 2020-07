Facebook Messenger introduce la condivisione dello schermo

Facebook sta continuando a dare sempre più possibilità ai suoi utenti. Questa volta, la novità salita agli onori delle cronache durante le ultime ore è la possibilità di condividere lo schermo su Messenger. Può sembrare una cosa di poco conto, ma in realtà si tratta di una funzionalità richiesta da una determinata tipologia di utenti.

Stando anche a quanto riportato da PhoneArena e 9to5Mac, tutto quello che bisogna fare per mostrare lo schermo del proprio smartphone alle altre persone è accedere al pannello di controllo della videochiamata tramite uno swipe dal basso verso l'alto e premere sull'apposita opzione per condividere lo schermo. L'applicazione vi informerà che tutto ciò che farete sullo schermo verrà registrato e vi inviterà a impostare la modalità "Non disturbare", in modo da non ricevere notifiche e dunque mostrare dati sensibili alle altre persone in videochiamata.

Questa funzionalità si può utilizzare anche nelle videochiamate di gruppo con fino a 16 persone all'interno di Messenger Rooms. Si tratta di una possibilità che ora è stata attivata anche per quanto riguarda l'applicazione per dispositivi mobili di Facebook Messenger. Insomma, finalmente è possibile mostrare alle altre persone cosa si sta facendo sul proprio display. La funzionalità è attualmente in fase di rollout, quindi alcuni di voi potrebbero ancora non trovarla (ma non dovrebbe mancare molto affinché tutti la ricevano).