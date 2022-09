Facebook e Messenger lanciano la sfida a Discord: arrivano le Community Chat

Nel tentativo di ritagliarsi una quota di mercato in un segmento in cui Discord la fa da padrone, Facebook ha annunciato che amplierà l’accesso alla funzione che consente agli amministratori dei gruppi di creare chat live in Messenger.

Si tratta delle Community Chat, progettate per permettere agli utenti di sfogliare le chat ed agli amministratori di organizzarli per argomenti, eventi o altro. Questo nuovo sistema facilita la connessione tra i membri dei gruppi e va oltre il semplice News Feed, i post ed i commenti.

Gli strumenti messi a disposizione sono davvero tanti, ed aprono le porte a diversi utilizzi. Gli amministratori dei gruppi dal loro canto avranno a disposizione una serie di tool per mantenere le Community sempre ben organizzate e “pulite”: è compresa una funzionalità di moderazione automatica, ma anche un sistema di ban permanente e temporaneo, oltre che la possibilità di eliminare i messaggi. Facebook ha spiegato che gli utenti manterranno le loro impostazioni sulla privacy coerenti all’interno delle community, e verrà utilizzato l’apprendimento automatico per rimuovere automaticamente i messaggi dannosi.

Qualche settimana fa, intanto, è emerso che Facebook ed Instagram potrebbero implementare delle funzioni a pagamento per fare fronte al calo delle entrate che ha interessato la casa madre Meta.