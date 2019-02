Facebook Messenger ora permette di cancellare i messaggi inviati

Telegram e WhatsApp permettono ormai da tempo di cancellare i messaggi inviati. Questo consente infatti agli utenti di risolvere "errori" che potrebbero comportare problemi di varia natura. Ebbene, finalmente anche Facebook ha implementato questa funzionalità nell'applicazione Messenger per Android e iOS.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di Wccftech e Gizmodo, finora il software di messaggistica istantanea del social network di Mark Zuckerberg permetteva agli utenti di sfruttare l'opzione "Elimina", ma quest'ultima cancellava solamente la copia locale del messaggio e quindi il destinatario riusciva ancora a vederlo.

Oggi Facebook ha annunciato che ha finalmente implementato la possibilità di cancellare i messaggi invitati nell'applicazione Facebook Messenger per Android e iOS. Per utilizzare la funzionalità, non dovete fare altro che cliccare il messaggio incriminato e selezionare "Rimuovi per tutti". Attenzione però: potete cancellare il contenuto solamente entro 10 minuti dal suo invio. Al momento in cui scriviamo, la nuova funzionalità è ancora in fase di rollout e dovrebbe arrivare per tutti entro le prossime ore. Un portavoce di Facebook ha tuttavia confermato che la società manterrà delle copie dei messaggi cancellati per un tempo limitato. Questo ovviamente per motivi di sicurezza.



Insomma, finalmente la società di Mark Zuckerberg ha deciso di implementare una delle funzionalità più richieste dall'utenza.