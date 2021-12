Facebook Messenger per pagare il conto 'alla romana'? Presto la nuova funzionalità

Dopo aver appreso che la crittografia end-to-end arriverà su Facebook Messenger solo nel 2023 e in attesa di quella che potrebbe diventare una delle più importanti feature della piattaforma, l'applicazione si arricchisce di una curiosa funzionalità.

L'azienda di Zuckerberg, recentemente rinominata da Facebook a Meta, infatti, ha presentato la nuova funzione "Split Payments", letteralmente "Dividi i pagamenti", attraverso la quale gli utenti potranno dividere agevolmente i conti comuni direttamente dall'app di messaggistica istantanea.

Condivisione e suddivisione delle spese saranno dunque possibili direttamente da Messenger con amici e parenti, qualunque sia lo scopo, dalle bollette alla pizzeria, passando per l'affitto. Per dividere un conto, basterà entrare in una conversazione e selezionare l'icona specifica, contrassegnata dal simbolo del dollaro e posizionata vicino al simbolo delle videochiamate. Una volta avviata la procedura, saremo chiamati a inserire il totale e il numero di persone che parteciperanno alla spesa, inserendole nominalmente nel conto. A quel punto, apparirà una nuvoletta nello storico della conversazione, con lo stato e i dettagli di pagamento. Si potrà anche decidere se operare una suddivisione in parti uguale oppure ponderata sulla base di altri fattori. Per partecipare, chiaramente, è richiesto l'accesso a Facebook Pay.

La prima fase di test dovrebbe partire negli Stati Uniti nel corso delle prossime settimane, ma non è ancora chiaro se e quando avverrà la sua diffusione nel resto del mondo.