Facebook Messenger permette ora di inviare le foto in 4K

Facebook Messenger ha recentemente aggiunto alcune funzionalità interessanti, come la possibilità di inviareagli amici oppure di condividere brani Apple Music e Spotify.

Ora l'azienda sta cercando di migliore lo scambio di foto che avviene tra gli utenti. Da ora infatti è possibile inviare e ricevere foto in 4K (l'aggiornamento consentirà agli utenti di Messenger di inviare e ricevere immagini con dimensioni fino a 4096 x 4096 pixel), alla stessa velocità delle foto normali, secondo Facebook. La societa afferma che le persone condividono 17 miliardi di foto tramite Messenger ogni mese e che l'impatto con il 4K renderà "le conversazioni degli utenti più ricche, nitide e migliori che mai".

Per usufruire della nuova funzionalità occorre aggiornare l'app di Messenger alla versione più recente. Le foto in 4K sono disponibili in questo momento su iPhone e Android negli Stati Uniti, in Canada, Francia, Australia, Regno Unito, Singapore e Corea del Sud. La funzionalità sarà presto disponibile in altri paesi nelle prossime settimane.