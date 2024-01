Facebook Messenger si potrà usare senza account Facebook: la novità in UE

Il Digital Market Act dell’Unione Europea “cambia” anche Meta e le sue piattaforme. Gli utenti dell’UE infatti avranno la possibilità di scollegare i propri account Instagram e Facebook ed in generale degli altri servizi del mondo Meta prima di marzo, ovvero quando entrerà in vigore il pacchetto di norme.

L’annuncio è arrivato direttamente dal social network di Mark Zuckerberg, il quale ha spiegato che tale novità arriverà esclusivamente nell’Unione Europea, nello Spazio Economico Europeo ed in Svizzera e nel corso delle prossime settimane gli utenti saranno informati con una notifica della possibilità.

Ciò vuol dire che gli utenti avranno la possibilità di utilizzare i servizi di Meta senza che le informazioni vengano condivise tra di essi. Anche Facebook Messenger sarà interessato da questa modifica e si potrà utilizzare come servizio standalone anche senza un profilo Facebook. La società di Mark Zuckerberg nella documentazione ufficiale spiega che il collegamento degli account viene serve esclusivamente per il targeting degli annunci pubblicitari, dei contenuti e per la condivisione dei post.

Lo stesso varrà anche per Facebook Marketplace e Facebook Gaming, che si potranno utilizzare senza account Facebook, ma Meta ha spiegato che in questo caso l’esperienza sarà “ridotta”: con i venditori ed acquirenti infatti si dovrà per forza comunicare tramite email piuttosto che su Facebook Messenger, mentre per quanto riguarda Facebook Gaming l’esperienza sarà limitata ai giochi singleplayer.