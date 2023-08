Facebook Messenger si prepara a dire addio a un'apprezzata funzione

In attesa di scoprire quando - e soprattutto se - Facebook si unificherà a Messenger, la piattaforma di messaggistica istantanea collegata al social a tinte blu si prepara a dire addio a una sua storica funzionalità.

Era il 2016 quando Facebook annunciò il supporto agli SMS su Messenger, portando al "livello successivo" la sua app dedicata ai messaggi, consentendo ai suoi utenti più affezionati di poter gestire tutto da un unico posto senza soluzioni di continuità. Evidentemente, però, il gruppo Meta non ha più intenzione di garantire il supporto a tale feature.

Come si legge sulla pagina del Centro assistenza della piattaforma blu, "Gli SMS non sono più disponibili su Messenger" ma, più nello specifico, viene puntualizzato che "A partire dal 28 settembre 2023, i messaggi SMS non saranno più disponibili quando aggiorni l'app Messenger", pertanto la funzionalità non sarà disattivata di default ma tramite aggiornamento che verrà distribuito alla fine di settembre.

Meta ci tiene a specificare che, una volta perso il supporto da parte di Facebook Messenger, si potrà comunque continuare a gestire la propria messaggistica tramite l'app predefinita oppure tramite le tante alternative all'app Messaggi per gli SMS, sia che vi troviate su Android e quindi tramite l'app di Google, che su piattaforma Apple iOS.