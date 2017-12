Facebook Messenger da record: 17 miliardi di video chat nel 2017

E' stato un anno da record, per Facebook Messenger , la piattaforma di instant messaging del social network di Mark Zuckerberg che nella serata di ieri ha annunciato di aver toccato quota 17 miliardi di video chat nel corso dell'anno che si sta per concludere, un numero due volte superiore al 2016.

Nel comunicato stampa diffuso, Facebook sottolinea che "l'arte della conversazione si è evoluta, e non siamo più limitati al solo testo. Basti pensare a questo. ora è possibile effettuare video chat con filtri e maschere, scegliere tra migliaia di emojicon o GIF per colorare i messaggi ed inviare fotografie".

Il Product Managment Director of Messenger, Sean Kelly, in un post pubblicato sul blog ufficiale della compagnia, sostiene che le video chiamate sono arrivate anche dall'Antartide, attraverso l'applicazione disponibile per iOS ed Android, in cui l'azienda ha introdotto alcune feature nuove come la realtà aumentata, le maschere, i filtri e le reactions nel mese di giugno, allo scopo di rendere le chiamate più divertenti ed espressive.

Lo stesso dirigente del social network di Zuckerberg ha rivelato che le persone hanno condiviso oltre 500 miliardi di emoji nel 2017, quasi 1,7 miliardi ogni giorno. Anche le GIF sono risultate essere popolari, e ne sono state condivise 18 miliardi nel corso dell'anno.

"La messaggistica visuale è un nuovo linguaggio universale, e rendono le conversazioni più gioiose, oltre che divertenti" ha aggiunto Kelly.

Facebook ha rivelato che Capodanno, la Festa della Mamma e San Valentino sono stati i tre giorni in cui è stata registrata la maggiore attività.

Inoltre, nel 2017 sono stati creati 2,5 milioni di gruppi al giorno su Messenger, e la chat media include 10 persone.

Dal lancio nel mese di Marzo, le persone hanno condiviso più di 11 miliardi di reactions.