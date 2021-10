Facebook Messenger riceve nuovi effetti AR attivabili durante le videochiamate

Facebook Messenger riceve altre novità interessanti per le videochiamate e Messenger Rooms. Dopo le ultime funzionalità lanciate ad agosto per festeggiare i 10 anni del servizio, nella giornata odierna ad approdarvi sono dei nuovi effetti in realtà aumentata attivabili durante le videochiamate con chiunque.

L’annuncio è giunto direttamente dal blog ufficiale del colosso di Mark Zuckerberg, da cui citiamo: “Oggi annunciamo che gli Effetti di Gruppo sono disponibili nelle videochiamate di Messenger e nelle Messenger Rooms e che arriveranno presto anche su Instagram. Gli Effetti di Gruppo sono nuove esperienze in realtà aumentata che possono essere attivate contemporaneamente da più utenti durante una videochiamata, un modo più divertente e coinvolgente per connettersi con amici e familiari”.

A fine ottobre 2021 Facebook consentirà anche a più sviluppatori e utenti di creare nuovi effetti in realtà aumentata grazie all’API Spark AR Multipeer. Grazie a essa sarà possibile creare effetti interattivi dinamici e in tempo reale, personalizzando così le videochiamate come si preferisce.

Gli Effetti di Gruppo si possono abilitare premendo la faccina sorridente con cui si accede alla barra degli effetti e, dunque, scegliendo quello desiderato nella scheda dedicata. In tutto, al momento, si contano oltre 70 tipologie di effetti AR, da barbe folte a gatti e minigiochi di vario tipo.

Sempre a proposito di novità della società statunitense, pochi giorni fa è arrivato il cross-posting di foto e video tra Facebook e Instagram.