Facebook Messenger sempre più simile a Snapchat: arrivano i giochi in AR

Facebook Messenger diventa sempre più simile a Snapchat, il che sicuramente non farà piacere all'amministratore delegato di quest'ultima società che a più riprese ha criticato il comportamento del social network di Mark Zuckerberg, reo di aver copiato molte delle feature dell'app più utilizzata dai teenager.

Nella notte, il social network di Menlo Park ha annunciato una nuova funzionalità per il Messenger: l'arrivo dei giochi in realtà aumentata nelle chat video.

Questi giochi consentiranno a massimo sei persone di giocare insieme e competere in tempo reale durante una video chiamata a Do not Smile ed Asteroid Attack, che ad oggi sono gli unici disponibili ma che sicuramente in futuro vedranno l'aggiunta di altri titoli. Particolarmente simpatico il secondo, che mette alla prova la capacità di ogni giocatore di guidare un'astronave usando il volto.

E' previsto nelle prossime settimane e mesi l'arrivo di altri giochi, tra cui quello per il beach ball passing Beach Bump e Kitten Kraze.

Ovviamente per tutti coloro che hanno familiarità con i social network, la funzione non rappresenta una novità assoluta, e riprende a grandi linee Snappables lanciato da Snapchat all'inizio dell'anno, che include una vasta offerta di giochi cooperativi e competitivi giocati utilizzando la fotocamera dello smartphone ed il volto dell'utente. Snap, secondo quanto affermato, starebbe anche per lanciare una propria piattaforma di gioco, ma non sappiamo se correlata alla realtà aumentata o meno.