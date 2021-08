Facebook e Messenger stanno per tornare una cosa sola? Gli ultimi indizi

Giornate di novità in casa Facebook: se da una parte Instagram sta rimuovendo lo swipe up, con l’obiettivo di introdurre una feature analoga inedita, dall’altra l’applicazione del social network principale sta ricevendo funzionalità che appartengono a Messenger, indicando verso la “reunion” tra i due prodotti.

Durante una recente intervista con Bloomberg, i portavoce del colosso di Mark Zuckerberg hanno rivelato di essere interessati alla reintegrazione a effetto pressoché immediato delle chiamate vocali e delle videochiamate in Facebook, rimuovendole dunque da Messenger. La ragione dietro questa sorprendente mossa andrebbe trovata nella “necessità di ridurre i passaggi tra l'app principale di Facebook e Messenger”.

Va comunque notato che l’intenzione della società resta quella di mantenere la chat testuale su Messenger e Messenger Lite: “Messenger è visto come un tessuto connettivo per le persone che stanno insieme quando sono separate, indipendentemente dal servizio che scelgono di utilizzare”, ha dichiarato l’azienda a Bloomberg.

A sette anni dalla divisione tra l’applicazione di Facebook e la chat del social network, dunque, le due metà sembrano destinate a ricongiungersi almeno per buona parte delle funzionalità disponibili. Proprio in virtù di questa diminuzione del numero di feature, prossimamente potremmo assistere a una migrazione da Messenger a Messenger Lite, versione più leggera dello stesso servizio pensata originariamente per gli smartphone meno potenti, ma comunque disponibile per chiunque.

Allo stato attuale i test delle modifiche interessate risultano attivi solo per un “numero limitato di utenti in diversi paesi, inclusi gli Stati Uniti”, di conseguenza noi utenti del Belpaese ora possiamo solo limitarci ad assistere alle prove in vista del potenziale cambiamento per le due app.

Intanto Facebook sta ricevendo anche i Reels: la medesima funzione già nota agli utenti Instagram è disponibile in fase di test per gli utenti del social principale della grande F.