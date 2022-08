Niente più Facebook per Meta Quest 2: lanciato il nuovo ID per il Metaverso

A luglio 2022 è arrivato l'annuncio che un buon numero di utenti aspettava: è decaduto l'obbligo dell'account Facebook per il visore Meta Quest 2. Ebbene, l'azienda di Mark Zuckerberg sta ora effettuando un passo successivo, dato che ha annunciato quello che per certi versi può essere definito il nuovo sistema di identificazione per il Metaverso.

Secondo quanto riportato da TechCrunch e The Verge, nonché come ufficializzato mediante un video pubblicato sul canale YouTube Meta Quest, adesso è iniziato il rollout degli account Meta e dei profili Meta Horizon. La disponibilità a livello globale si espanderà progressivamente, ma l'azienda ha colto l'occasione per spiegare come funziona questo rinnovato login relativo alla sua piattaforma di realtà virtuale.

In parole povere, il Metaverso richiede ora un profilo Meta. Nonostante sia prevista la possibilità di creare quest'ultimo passando per un account Facebook o Instagram, gli utenti avranno l'occasione di effettuare la registrazione anche in modo classico, ovvero mediante un indirizzo di posta elettronica. La connessione agli account social viene dunque resa opzionale, anche se tramite quest'ultima sarà possibile sfruttare funzionalità in più, come l'avvio di dirette streaming.

Il completamento definitivo della transizione è previsto per l'1 gennaio 2023 e ovviamente verranno mantenuti tutti gli acquisti e download degli utenti. Fino a quella data sarà possibile sfruttare come al solito il visore Meta Quest 2. Per il resto, dovete sapere che l'account Oculus verrà sostituito da profili Meta Horizon, che faranno da perno per tutte le esperienze basate sugli avatar e rappresenteranno una sorta di piattaforma social per il Metaverso. Insomma, Zuckerberg e soci stanno ulteriormente ponendo le basi per quest'ultimo. Se volete approfondire le novità, potete fare riferimento al blog ufficiale di Oculus.