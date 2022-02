Facebook, il metaverso non paga: persi 500 miliardi dal cambio di nome in Meta

Sono passati pochi mesi dall'annuncio del rebranding di Facebook in Meta e la situazione economica della società di Mark Zuckerberg non sembra essere rosa e fiori. Come spiegato da alcuni analisti, infatti, la decisione del CEO si è trasformata in un vero e proprio bagno di sangue a livello patrimoniale.

Secondo il New York Mag, infatti, Meta ha perso la bellezza di 500 miliardi di Dollari dal cambio di nome. Ovviamente a pesare non è solo il nuovo brand, che da solo non può in alcun modo avere un impatto di questo tipo, ma anche la nuova direzione che ha preso l'azienda che ha spostato in maniera importante il suo focus sul metaverso.

Nonostante il boom di utenti su Horizon, di cui abbiamo parlato qualche giorno fa, la situazione sembra destare non poca preoccupazione. Questo passaggio di Facebook infatti secondo il Mag ha fatto piombare nell'insicurezza gli investitori, che evidentemente non se la sentono di scommettere sul futuro che ha delineato il CEO.

Le prime avvisaglie erano emerse già a seguito della disastrosa trimestrale di Facebook, nel corso del quale il social network aveva riportato il primo calo di utenti della sua storia. Nel giovedì successivo, Mark Zuckerberg aveva perso 31 miliardi di Dollari di patrimonio.