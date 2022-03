Facebook, multa da 18,6 milioni di Dollari in Europa per i data breach del 2018

Nella giornata di ieri la Commissione Irlandese per la Protezione dei Dati (DPC) ha multato Meta per 17 milioni di Euro (18,6 milioni di Dollari) per una serie di errori di sicurezza che sarebbero avvenuti in violazione della normativa GDPR dell’Unione Europea.

Ad oggetto ci sono i data breach di Facebook del 2018, che erano finiti sulle prime pagine di tutti i principali giornali. “Il DPC ha riscontrato che Meta Platforms non disponeva di misure tecniche e organizzative adeguate che le consentissero di mettere prontamente in campo le misure di sicurezza per proteggere i dati degli utenti dell’UE” si legge in uno stralcio del comunicato.

La decisione fa seguito all’indagine delle autorità di regolamentazione su 12 notifiche di violazione dei dati ricevute tra il 7 Giugno d il 4 Dicembre 2018.

“Questa multa riguarda le pratiche di conservazione dei registri del 2018 che da allora abbiamo aggiornato, non si tratta di una violazione in termini di protezione delle informazioni degli utenti”, ha affermato Meta in una dichiarazione rilasciata all’Associated Press. “Prendiamo sul serio i nostri obblighi ai sensi del GDPR e valuteremo attentamente questa decisione mentre i nostri processi continuano ad evolversi” ha sottolineato Facebook, che però non ha reso noto se si appellerà alla sentenza o meno. Vi terremo aggiornati.