Facebook: multa miliardaria negli USA per il caso Cambridge Analytica?

Secondo quanto riferito da varie testate americane, per il caso Cambridge Analytica Facebook potrebbe incappare in una multa miliardaria.

Il Washington Post riferisce infatti che il colosso dei social network starebbe negoziando con la Federal Trade Commission (FTC) l'entità della multa per il caso che ha portato alla condivisione dei dati privati di 87 milioni di utenti. L'FTC però avrebbe puntato i fari anche su altri casi analoghi a quello riguardante la società britannica che ha dichiarato fallimento, ecco perchè l'ammontare della sanzione sarebbe da quantificare sulla base di miliardi di Dollari.

Almeno al momento però non è stata rivelata l'entità della multa, in quanto il quotidiano di Jeff Bezos riferisce che sarebbero in corso i patteggiamenti tra i rappresentanti dell'FTC ed i legali del social network di Mark Zuckerberg, che dal canto suo dovrà comunque apportare dei cambiamenti alla politica interna del sito soprattutto in termini di gestione dei dati.

La multa più alta comminata dall'FTC risale al 2012 ed ha come protagonista Google, che fu sanzionata per 22,5 milioni di Dollari a causa della violazione della privacy. Il muro però potrebbe essere rotto già nel corso delle prossime settimane con la sanzione ai danni di Facebook. Vi terremo aggiornati non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.