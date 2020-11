Facebook multata in Corea del Sud per condivisione di dati senza consenso

Mentre negli Stati Uniti la Federal Trade Commission (FTC) sta valutando l’avvio di una causa antitrust ai danni di Facebook, il colosso di Mark Zuckerberg è stato ufficialmente multato dalla Commissione per la protezione delle informazioni personali (PIPC) sudcoreana per aver condiviso le informazioni degli utenti senza consenso.

A rivelarlo è stata l’agenzia di stampa nazionale Yonhap News, la quale ha spiegato che la Korea Communications Commission ha avviato le indagini ancora nel 2018 prima di consegnarle alla PIPC pochi mesi fa. In seguito. la PIPC ha stabilito che il social network ha condiviso le informazioni personali di oltre 3,3 milioni di utenti sudcoreani (su un totale di 18 milioni) ad altre società senza consenso da maggio 2012 a giugno 2018. In totale la multa ammonta a 6,7 miliardi di won, o 6,1 milioni di dollari.

La PIPC ha detto che Facebook ha condiviso i nomi degli utenti, gli indirizzi, le date di nascita, l'esperienza lavorativa, le città natale e lo stato delle relazioni con altre società quando hanno effettuato l'accesso, possibilmente con un massimo di 10.000 altre società e senza il consenso effettivo degli iscritti. Non è stato però detto quante informazioni siano state condivise esattamente, perché apparentemente Facebook non ha fornito la documentazione. La PIPC ha anche accusato il social network di aver presentato documenti incompleti o falsi; Facebook, in risposta, ha negato l'accusa.

Questa, tra l’altro, è la prima volta che la Commissione per la protezione delle informazioni personali ha multato il colosso statunitense, ma non è la prima multa dalle autorità nazionali: nel 2018, infatti, la Korea Communications Commission ha inflitto alla società una multa di 396 milioni di won (circa 396.706 dollari) per aver rallentato le connessioni degli utenti nel 2016 e nel 2017, poi revocata dopo la vittoria della battaglia legale da parte di Facebook dinanzi al tribunale amministrativo di Seul.

Facebook è anche nel mirino del Vietnam: il governo nazionale avrebbe infatti chiesto al social di aumentare la censura dei post anti-statali per gli utenti locali, richiesta non ancora soddisfatta dalla compagnia. Per questo motivo, il Partito Comunista al governo l’ha minacciata di mandare offline i suoi server locali.