Facebook multato per 5 miliardi di dollari: è troppo poco?

Quale azienda dopo una multa da 5 miliardi di dollari vede aumentare il valore delle sue azioni? Da questa premessa, un giornalista di The Verge si scaglia contro la sanzione decisa dalle autorità americane contro Facebook: "è una barzelletta", scrive infatti Nilay Patel parlando di quella che è la sanzione più alta mai inflitta ad un'azienda tech.

Nelle ore immediatamente successive all'annuncio della maxi-multa il valore azionario di Facebook è salito di oltre l'1,8%. "Cinque miliardi, ovviamente, sembrano tanti. È la sanzione più grande nella storia della FTC", continua Patel.

"Il punto è che tutto quello che si scontra con l'ordine di grandezza di Facebook si dimostra semplicemente troppo insignificante", argomenta. Sono davvero tanti, c'è quindi da chiedersi, 5 miliardi di dollari per un'azienda che ha chiuso lo scorso quadrimestre con ricavi per 15 miliardi di dollari, e l'anno scorso ha portato a casa 22 miliardi di dollari in profitti?

Così, continua il giornalista, la sanzione si traduce in nulla di più di un mese di ricavi di Facebook. "Ecco un altro modo in cui formulare la notizia: la più grossa multa della FTC nella storia degli USA ha aumentato il patrimonio netto di Mark Zuckerberg", scrive con un sarcasmo amaro. Del resto Mark Zuckerberg è uno dei principali azionisti di Facebook (di sicuro il più potente).

Siamo arrivati ad un punto in cui i colossi del tech sono così grandi che non esistono nemmeno strumenti sanzionatori adeguati per reprimere la loro cattiva condotta. Se una multa da 5 miliardi di dollari non compromette nemmeno in minima parte la salute di Facebook, allora qual è lo scopo della misura?