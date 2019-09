Facebook nasconde i like come Instagram: il nuovo mondo social è senza 'mi piace'?

Ultimamente sta accadendo una "silenziosa" ma efficace rivoluzione nel mondo dei social network: il progressivo allontanamento dal concetto di "mi piace". Dopo la scelta di rimuovere il numero di "cuoricini" di Instagram, in casa Facebook stanno pensando di oscurare anche i "mi piace" del social network blu.

D'altronde, il mondo della tecnologia sembra essersi accorto dei problemi che quel numero può causare e infatti anche YouTube ha deciso di rivedere il contatore delle visualizzazioni. Sembra quindi il periodo giusto per effettuare test di questo tipo e l'azienda di Mark Zuckerberg è pronta a nascondere anche il numero di "mi piace" di Facebook, come confermato da un portavoce del social network ai microfoni di TechCrunch.

In particolare, l'esperta di reverse engineering Jane Manchun Wong è riuscita a trovare dei riferimenti alla funzionalità di "oscuramento" dei like nell'ultima versione dell'applicazione di Facebook per Android. Insomma, l'esperimento potrebbe partire prima del previsto. Il risultato sarebbe più o meno uguale a quello che stiamo vedendo in questi giorni su Instagram: vengono visualizzate solamente alcune indicazioni in merito ai like e alle "persone importanti" che hanno premuto quel tasto, ma il numero sparisce.

Facebook effettuerà questo test anche in Italia? Staremo a vedere, ma le intenzioni di Zuckerberg e soci sembrano essere chiare.