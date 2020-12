Facebook News arriva nel Regno Unito, pagherà tutte le testate più attendibili

Dopo il lancio di Facebook Dating, il servizio dedicato al mondo degli appuntamenti online, ora la società di Mark Zuckerberg sta per lanciare anche la nuova scheda Notizie (o Facebook News) nel Regno Unito: attesa per gennaio, farà sì che gli editori vengano pagati milioni di euro all’anno per concedere in licenza gli articoli migliori.

Come riferito da The Guardian e ripreso anche da altre testate online come The Verge, Facebook ha voluto creare questa sezione per aiutare gli editori a espandere il proprio pubblico, garantendo però allo stesso tempo a quest’ultimo le migliori notizie del giorno quotidianamente, potenzialmente migliorando la qualità dell’informazione in circolazione ma anche il numero di iscritti alla piattaforma, agli abbonamenti delle testate e maggiori entrate pubblicitarie per entrambi i servizi.

Estremamente importante è l’aspetto economico per gli editori delle notizie: sebbene non siano note le cifre esatte degli accordi tra agenzie di stampa e Facebook, al momento si parlerebbe di decine di milioni di sterline di pagamento da parte della società di Mark Zuckerberg. Questi dati, però, si limitano soltanto alla realtà britannica in quanto, attualmente, non è previsto un lancio in altre parti del mondo.

Il gigante dei social media afferma di aver già ufficializzato le collaborazioni con oltre una dozzina di editori per il servizio, tra cui Guardian Media Group, Reach (di cui fanno parte Daily Mirror, Daily Express e pubblicazioni locali come Manchester Evening News e Liverpool Echo), The Economist, l'editore di Wired e GQ Conde Nast. Mancano invece dalla lista altri editori come DMGT, proprietario del Daily Mail, e News UK di Rupert Murdoch, anche se Facebook afferma che si aspetta che più editori si registrino prima del lancio.

C’è da precisare, però, che Facebook News è già stata lanciata a inizio 2020 negli Stati Uniti con risultati ottimi: il 95% del traffico che gli editori hanno ottenuto tramite il servizio proviene da un nuovo pubblico, giunto proprio grazie al social network. Ad agosto, la società ha dichiarato che stava valutando la possibilità di espandere il servizio a più paesi tra cui Regno Unito, Germania, Francia, India e Brasile tra fine 2020 e la prima metà del 2021: Facebook ha già confermato di avere avviato diverse trattative per lanciare il servizio in Francia e Germania. Peccato che, almeno per ora, non si parli di un arrivo anche in Italia. Oltre ad avere lanciato Facebook News nel Regno Unito, la compagnia statunitense sta anche estendendo il suo Community News Project che, negli ultimi due anni, ha finanziato la formazione di 80 giornalisti.

Si parla però anche di Facebook Libra, la criptovaluta di Mark Zuckerberg apparentemente pronta per il lancio a gennaio 2021; molti esperti dubitano ancora della bontà del progetto, temendo un “dietrofront” o un lancio estremamente limitato. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.