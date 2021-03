Facebook, news a rischio anche in Canada: altri problemi con il pagamento degli editori

Lo scorso febbraio Facebook ha bloccato la condivisione dei link alle news in Australia per circa una settimana, raggiungendo infine un accordo per soddisfare entrambe le parti e garantire la lettura delle notizie agli utenti. La storia si starebbe ripetendo ora in Canada, dove una legge simile a quella australiana starebbe per passare.

Stando a quanto ripreso anche dai colleghi di Wccftech, il capo delle politiche pubbliche canadesi di Facebook, Kevin Chan, avrebbe parlato nella giornata di lunedì 29 marzo 2021 a una commissione parlamentare spiegando che la società di Mark Zuckerberg non può venire a patti con un accordo in cui dovrebbero pagare gli editori ogni volta che pubblicano collegamenti sulla piattaforma dell'azienda: “Ciò, fondamentalmente, rompe la premessa di come funziona un Internet libero e aperto. La realtà è che se parli con alcuni editori di notizie locali, ti diranno che in realtà traggono vantaggio dalla possibilità di condividere liberamente”.

Come detto precedentemente, la legislazione deve ancora essere introdotta ma, secondo un rapporto pubblicato recentemente dai media nazionali come National Post, il ministro canadese Steven Guilbeault avrebbe ulteriormente insistito sul fatto che un disegno di legge "arriverà presto", ma servirà prima una analisi approfondita di come il governo australiano si sia approcciato ad aziende come Google e Facebook per instaurare un dialogo appropriato con editori di notizie per accettare le loro condizioni.

Al momento non c’è alcuna certezza sulla posizione che Facebook desideri prendere e se deciderà infine di vietare la pubblicazione/condivisione di notizie sulla sua piattaforma in via definitiva o usare tale mossa come spinta per trovare delle condizioni a lei favorevoli. Considerato che l’azienda ha annunciato di volere investire 8 milioni di dollari per aiutare nello specifico l'industria dell'informazione, non dovrebbe esserci una presa di posizione “di forza” da parte sua.

Intanto, Facebook ha annunciato di avere rimosso 1,3 miliardi di account che condividevano fake news nella piattaforma nel corso degli ultimi tre mesi.